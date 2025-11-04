Müge Anlı atv canlı izle: 4 Kasım 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

40 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan, 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde yaşamını yitirdi. Yakınları İbrahim Kayaaslan'ın bir cinayete kurban gittiğini düşünürken şüphe oklarını ise gelinlerine yönelttiler. Baba Hüsameddin Kayaaslan, oğlunun mezarı başında dua ederek gözyaşları içinde gelinine seslendi. Bir anlık hata için oğlunun harcandığını düşünen baba Hüsameddin Kayaaslan, "Kendini temizle, buradan çıkar benim çocuğumu" dedi.

Samime Kayaaslan, iddialarda adı geçen İzzet Sözer ile sadece mesajlaştıklarını ve asla görüşmediklerini söylemişti. İzzet Sözer, Müge Anlı ekibine verdiği röportajda Samime Kayaaslan ile buluşup görüştüklerini itiraf etti. Aralıklı zamanlarla 3-4 defa görüştüklerini söyleyen İzzet Sözer, 1.5 ay boyunca konuştuklarını anlattı.

Kayaaslan çiftini birlikte gören bağ işçisi önemli açıklamalarda bulundu. Cinayet günü Samime Kayaaslan'ın telefonda yoğun bir görüşme yaptığını söyleyen bağ işçisi, "İbrahim ve Samime olay günü bir ara ortadan kayboldu" dedi. Yayına bağlanan başka bir izleyici ise Samime Kayaaslan'ın samimi bir şekilde biriyle mesajlaştığını gördüğünü söyleyerek, "Yıldıray olduğunu düşündüm" dedi.