"Aşk ve Gözyaşı" tekrar bölümüyle yarın akşam atv'de!
Başrollerinde Barış Arduç (Selim) ve Hande Erçel (Meyra)’nın yer aldığı "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, bir haftalık kısa bir araya girdi. Son olarak 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, yarın akşam tekrar bölümüyle atv ekranlarında olacak.
Yapımını 03 Medya & DASS Yapımın üstlendiği, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı, "Aşk ve Gözyaşı" 24 Ekim Cuma günü özel bölümüyle ekrana geliyor.
Selim ve Meyra'nın unutulmaz anlarının ekrana geleceği bölümde hafızalara kazınan sahneleriyle de izleyiciyle buluşacak...
Son olarak 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, geçtiğimiz günlerde kısa bir ara vereceğini duyurmuştu.
FİNAL İDDİALARI ASILSIZ
Yapım, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. #AşkveGözyaşı sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma'dan itibaren her Cuma 20.00'de atv'de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir."
