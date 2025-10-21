Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın! 21 Ekim Salı Müge Anlı yeni bölüm tek parça izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Hasret Akkuzu'nun cesedi su kuyusunda bulundu

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sümeyra Öztürk'ün ailesi kızlarının üfürükçü tarafından alıkonduğunu iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı, üfürükçü olduğu söylenen adamla iletişime geçerek canlı yayına bağlanmasını sağladı.

Stüdyoya gelmek üzere yola çıkan üfürükçü, Ledün ilmine sahip olduğunu ve namaz kılmadığını söyleyerek Sümeyra Öztürk'ü "Benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin" diyerek ikna ettiğini söyledi. Aile ise yaşananlar karşısında "Hepimizi manipüle etti" sözlerini dile getirdi.

Stüdyoya gelen üfürükçü kendini Hızır'ın kardeşi olarak kabul ettiğini söyledi. Sözleriyle herkesi şoke eden üfürkçüyü tanıyanlar canlı yayına bağlanarak yeni iddialar ortaya attı. Sözde üfürükçü Diyap Bey'in eski kayınvalidesi, "Eski damadım yüzünden 18 yıldır mağdurum" dedi.

EVİNE 10 KM UZAKLIKTAKİ SU KUYUSUNDA CENAZESİ BULUNDU

Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde 5 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Evinden 10 km uzaklıkta ölü olarak bulunan Hasret Akkuzu'nun ailesi şüphelendikleri isimleri canlı yayında söyledi.