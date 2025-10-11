Aynadaki Yabancı’nın başrolü Onur Tuna’dan gençlere samimi mesaj!

MÜZİK ACININ VE MUTLULUĞUN TOPLAMIDIR

Müzikle de yakından ilgileniyorsunuz. Albümünüz ve 4 single'ınız var. Motivasyon kaynağı mı müzik sizin için?

Aslında müzik bizim için ne demek konusu önemli, yani müzik bizim için neyse benim için de o. Bir tek bu işte olmak ya da teknik olarak bu konuda bilgili olmak müziğin anlamıyla alakalı bir şeyi değiştirmiyor. Çocukluğumdan beri müziği çok seviyorum. Dünyada milyarlarca insanın da müzikten çok hoşlandığına eminim, çünkü bu bizi hem rahatlatan, hem acılarımızın içine götüren, hem mutlu eden frekansların toplamı. Biz bununla insan olarak oynamayı, bunu geliştirmeyi ve birbirimize ulaştırmayı bulmuşuz. Bu noktada da müzik evrensel bir hale gelmiş, keşfedilmiş bir durum, ama hep vardı onu demeye çalışıyorum aslında. Biz aslında zaten var olan bir şeyi keşfettik. O yüzden müzik bizim için çok önemli.

TAKİPÇİ SAYISI O KİŞİYİ BİLGİLİ YAPMAZ

Bazı kişiler özellikle gençler sosyal medyanın esiri oldu. Son dönemin en büyük sorunlarından biri. Herkes bir postta sahte hayatlar yaratmanın peşinde. Bunun kaynağı nedir sizce?

Popüler olanın ne olduğunu biraz değiştirdik, yani ne popüler olur? Çok iyi bir şarkı, çok iyi bir eser popüler olur mu yoksa gerçekten bizim ilgimizi çekecek hemen tüketebileceğimiz çok küçük doneler de popüler olabilir mi? Artık biz bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla insanlar da burada daha popüler olmanın yollarını arıyorlar. Popüler olan insanları taklit etmeye çalışıyorlar. Ama taklit ettikleri insanın aslında ne kadar etik ya da ahlaki ya da branş olarak bir üretim olarak ne kadar yetenekli ve dolu olduğuna baktığımızda işte burada bazı ikilemler ortaya çıkıyor. Burada da gençleri ben uyarmak istiyorum, karşıdaki kişinin takipçi sayısının çok olması ya da çok popüler olması o kişiyi çok bilgili ve işini çok iyi yapan bir insan haline getirmiyor. Bunu ayırt edecek durumda olmalarını onlara tavsiye edebilirim.

ZORBALIK ZATEN YAYGINDI AMA ARTIK ZARAR GÖRMEYE BAŞLADIK

Herkes birbirini zorbalamaya çalışıyor. Neden bu hale geldik?

Zorbalığın neden yaygın olduğunu bence içsel olarak binlerce yıl önceden de kendimize bir şekilde dile getirmemiz gerekiyordu. Çünkü zorbalık çok uzunca yıllardır insanlığın içinde olan bir durum. Ülkeler, imparatorluklar kadın erkek hakları içerisinde ya da okullarda, öğretmenlerin öğrencilere, öğrencilerin birbirlerine, ebeveynlerinin çocuklarına uyguladıkları sistematik hareket biçiminin içinde mutlaka zorbalık oluyor. Bunu örneklendirebiliyoruz. Bu üzücü bir şey, o noktada da zorbalık zaten yaygındı ve bugün bizi etkilemeye başladı ve artık zarar görmeye başladık diye düşünüyorum. O yüzden de bu soruyu belki de on yıl öncesine göre daha fazla soruyoruz kendimize.

Kaynak: ATV