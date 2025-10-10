Aynadaki Yabancı’da Defne kim olduğunu hatırlayabilecek mi?

Kaynak: ATV

2.Bölüm Özeti

Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir "yabancı" vardır artık… Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır.

Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir.

