Aynadaki Yabancı'da Defne kim olduğunu hatırlayabilecek mi?
atv'nin yeni dizisi "Aynadaki Yabancı", ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? Defne kim olduğunu hatırlayabilecek mi? İşte dizinin 2. bölümünden ipuçları...
Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne), Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade) gibi isimlerin yer aldığı Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor.
2.Bölüm Özeti
Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir "yabancı" vardır artık… Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır.
Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir.
Tanıdık refleksleri ve anlamlandıramadığı alışkanlıkları, Emirhan'ın dikkatini çekmesine neden olur ve malikanede tansiyon yükselir. Sırlarla dolu bu evde Leyla'ya karşı hissettiği güçlü bağ, onu hayatını riske atacak bir hamle yapmaya iterken; Doktor Barış'la aralarındaki sarsılmaz güven, Defne'nin sakladığı bir sır yüzünden büyük bir kırılma noktasına ulaşır.
Ancak bu yüzleşme, iki yaralı ruh arasında beklenmedik bir yakınlaşmaya sebep olacaktır. Öte yandan Azra'nın kardeşi Selim'in Barış'a ulaşmasıyla, Defne'nin kimliğine dair derin bir araştırma başlar.
Malikanenin bodrum katındaki gizemli odanın varlığı ise Defne'nin dikkatini çeker; bastıramadığı bu merak, onu büyük bir tehlikenin tam ortasına atacaktır. Peki ya tüm bu sır perdesine rağmen Defne gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek midir?
