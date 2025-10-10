atv Müge Anlı canlı izle! 10 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı izleyicisinin radarına yakalandı, bulundu.



Rabia Körismail'in sosyal medyadan tanışıp yanına gittiği Mustafa Bey'le birlikte Ordu'da bulundu. Engelli olduğu ifade edilen kadın savcılık talimatı ile koruma altına alındı.

Otostopla Türkiye'yi gezen oğlunu 4 aydır göremiyor...



4 aydır oğlunu göremeyen Elif Hanım, Müge Anlı'ya başvurdu. Yayına bağlanan Deniz Hanım, genci Eskişehir'de gördüğünü, İstanbul'a gitmek için kendisinden bilet almasını istediğini söyledi.

Büyüten annesine öfkelendi, gerçek ailesini arıyor...

Büyüten annesine, kendisini Denizli'den alıp Fransa'ya götürdüğü için öfkeli olan 21 yaşındaki Erkan Ordu huzur aradığını söyledi. Genç adam kalabalık bir ailenin umudunu taşıdığını belirtti.

2019'da sırra kadem basan Sefa Soyalp'e ne oldu?

Sefa Soyalp'in şüpheli kaybı için yakınları canlı yayında kozlarını paylaştı. Sefa Soyalp'in amcası Muharrem Soyalp: "Feray Hanım'dan kızından ve eski eşinden şüpheleniyorum!" açıklamasında bulundu.