Müge Anlı'da kan donduran iddia: "Sefa'yı katletmişler"

2018 yılında kaybolan Sefa Soyalp'den 7 senedir haber alınamıyor. Amca Muharrem Soyalp, "Ailesi yıllarsa sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Muharrem Soyalp'in iddialarının ardından Sefa'nın babası ve üvey annesi canlı yayına katıldı.
SENELERCE YURT DIŞINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Canlı yayına katılan baba Murat Soyalp ve üvey anne Feray Hanım, oğullarının hayatta olduğunu ve Kanada veya başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini iddia ederek kafa karıştırdı.
Program sunucusu Müge Anlı'nın ekibi, Sefa'nın babası Murat Bey'e ilk ulaştıklarında, babanın "Oğlum kayıp değil, ben görüşüyorum. Amcasıyla aramızda mal problemi var, o yüzden size başvurmuştur!" dediğini aktardı.
Murat Soyalp ise bu iddialara karşı çıkarak, "Evet size "Oğlum yurt dışında!"dedim ama "Oğlumla görüşüyorum!" demedim!" şeklinde bir savunma yaptı.
TUTARSIZ İFADELER VERDİ
Genç adamın kaybolmasının ardından geçen yıllar boyunca ailesinden net bir açıklama gelmemesi, cinayet şüphesini güçlendirdi.
Son programda ortaya atılan iddialara göre, Sefa Soyalp'in babası ve üvey annesi, kayboluş sürecinde tutarsız ifadeler vererek soru işaretlerini artırdı.
Bazı görgü tanıkları, Soyalp'in evden ayrıldıktan sonra bir daha görülmediğini, aile bireylerinin ise olayın ardından şüpheli davranışlar sergilediğini öne sürdü.
7 yı önce sırra kadem basan Sefa'nın amcası Muharrem Soyalp, bugünkü yayında şoke eden açıklamalarda bulundu.
YAKINLARI CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
Tüm bu gelişmeler, vakaya ilişkin soru işaretlerini derinleştirip kamuoyunun dikkatini çekerken bugünkü canlı yayında Feray Hanım'ın ilk eşinin açıklamalarına yer verildi.
Feray Hanım'ın ilk eşi ise Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana iftira atıyorlar. 20'li yaşlarımda bunalıma girip kendime zarar verdim. Bu olayla diğerinin ne alakası var? Tamam geçmişim de sabıkalı olabilirim. Bundan 15-20 sene önce suç işledim, her şeye tövbe ettim, hayatımı düzene soktum"
"Sefa Soyalp'in kimdir ben bilmem. Sefa, Murat'ın oğlu... Ben isim olarak bilirim. Telefonları dahi bende yoktur. Ne Feray ne Murat'la bağlantım yok. Yıllardır onlarla konuşmuşluğum yok. Nasıl oluyor da bunu bana konduruyorlar?" diyerek suçlamaları reddetti.
Sefa Soyalp ile kendi kızını evlendirmek istediği iddialarına karşı çıkarak "Böyle bir şey ben hiç duymadım. Zaten benim çocuğum 18 yaşında nişanlandı ondan sonra evlendi. Benim yanıma geldikten 3 yıl sonra evlendi. Sefa ile ilgili hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.
Soyalp ailesiyle yaşadığı 2 yıl önceki kavgayla ilgili de şunları söyledi: "2011-2012 yılıydı. Nihal o zaman küçüktü, 'Baba yetiş' diye beni aradı. Koştum gittim, çocuğuma bir şey yaptılar sandım. O hırsla Sefa'nın babasının arabasının lastiğini patlattım. Sonra olayın yanlış anlaşılma olduğunu anladım. Feray'la eşi arasında bir tartışmaymış, çocuk korkup ağlamış. Ondan dolayı Muharrem benim üstüme iftira atmaya çalışıyor. Geçmişteki intikamını almaya çalışıyor" dedi.
Muharrem Bey ise Feray Hanım'ın eski eşinin atölyeye kalabalık bir grupla saldırdığını ve bunların kayıt altında olduğunu söyledi. Muharrem Bey, "Şüphelerim vardı, bugün Feray Hanım, eski eşi, kızı ve damadından daha da şüpheliyim" şeklinde konuştu.
"ÜVEY KIZINI KORUYOR"
Öte yandan Muharrem Soyalp, canlı yayında yeğeni Merve ile görüşmek istediğini belirtti. Açıklamaları ise şoke etti.
"SEFA'YI KATLETMİŞLER"
Soyalp'in amcası Muharrem Soyalp, yeğeni Merve'nin kendisine şunları söylediğini iddia etti:
"Bu işte babamın parmağı yok ama babam susuyor. Ben suçsuz olduğum halde öz kızını ateşe atıyor, üvey kızını koruyor. Bu olay planlı bir şekilde olmuş, Sefayı katletmişler"
Ancak canlı yayına bağlanan Merve, bu iddiaları yalanladı.
Daha önceki açıklamalarında ağabeyi ile üvey annesinin ilişkisi olabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Merve, "İftira attım özür dilerim" derken çelişkili açıklamalarıyla kafa karıştırdı.
Merve, "Babam ağabeyimin akıbetini bilip susuyor olabilir" dedi.