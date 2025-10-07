Can Borcu'nda Handan artık farklı bir kadın!
atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay'ın başrolünde olduğu dizi bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Can Borcu'nun 27. bölümüne dair ipuçları geldi.
27.Bölüm Özeti:
Handan geçirdiği baygınlık sonrası hızla hastaneye kaldırılır ve müdahale edilir. Mehmet bu baygınlık sonrası önce Yasemin'den sonra Handan'ın doktorundan onun beynindeki gerçek sorunu öğrenir. Ferit kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilecektir.
Fakat kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarır. Ferit hiçbir şey yapmamıştır.
Gençler ilk eylemlerinde başarılı olmasalar da pes etmezler.
Arkadaşlarının okula dönmesi için kararlılıkla hareket etmeye devam ederler.
Beyninde kalan parçanın etkisi Handan'da daha da belirgin hale gelir. Farklı bir kadın olmuştur. Emel, Ilgın sayesinde bu konudan haberdar olur vakit kaybetmeden de harekete geçer ama bu sefer onu büyük bir sürpriz beklemektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dev banka altın tahminini rekor oranla değiştirdi! 1 gramı dahi olanlara kazanç kapısı aralandı
- ALES/3 BAŞVURU ERKANI ÖSYM AİS | 2025-ALES/3 başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- YENİ TRAFİK CEZALARI SON DURUM | Yasa değişikli Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? Yaş sınırı, hız limiti, makas, drift...
- 7-10 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’de balık avı sezonu başladı: Olta takımı ürünlerinde indirim!
- Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…
- METEOROLOJİ SON DAKİKA | Siklon Dalgası tüm Türkiye’yi vuracak! Turuncu ve sarı alarm peş peşe verildi: Sel, sağanak, şimşek...
- HAC KURA TAKVİMİ 2026 | DİYANET HAC kuraları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- MSB'den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı: 92 gemi 66 hava aracı katıldı
- Siklon dalgası nedir, ne demek? Türkiye’yi etkisi altına alacak siklonik hava dalgasının etkileri neler?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?
- Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...