07 Ekim 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Can Borcu'nda Handan artık farklı bir kadın!

Can Borcu'nda Handan artık farklı bir kadın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 10:48
ABONE OL
Can Borcu’nda Handan artık farklı bir kadın!

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay'ın başrolünde olduğu dizi bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Can Borcu'nun 27. bölümüne dair ipuçları geldi.

27.Bölüm Özeti:

Handan geçirdiği baygınlık sonrası hızla hastaneye kaldırılır ve müdahale edilir. Mehmet bu baygınlık sonrası önce Yasemin'den sonra Handan'ın doktorundan onun beynindeki gerçek sorunu öğrenir. Ferit kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilecektir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Fakat kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarır. Ferit hiçbir şey yapmamıştır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gençler ilk eylemlerinde başarılı olmasalar da pes etmezler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Arkadaşlarının okula dönmesi için kararlılıkla hareket etmeye devam ederler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Beyninde kalan parçanın etkisi Handan'da daha da belirgin hale gelir. Farklı bir kadın olmuştur. Emel, Ilgın sayesinde bu konudan haberdar olur vakit kaybetmeden de harekete geçer ama bu sefer onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör