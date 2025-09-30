"Aynadaki Yabancı" Cumartesi atv'de başlıyor!
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Aynadaki Yabancı" ilk bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de başlıyor. İşte dizinin 1. bölümüne dair ipuçları...
atv'nin yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanan MF Yapım imzalı yeni dizisi Aynadaki Yabancı, yayınlanan etkileyici tanıtımıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.
Dramatik hikâyesine dair güçlü ipuçları sunan tanıtım; Azra'nın kaybolan kimliği ve yeniden doğuş serüvenini çarpıcı ayrıntılarla izleyiciye aktararak merakı zirveye taşıdı.
Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.
Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.
Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir.
Acaba Emirhan'ın kalbi, aklının reddettiği gerçeği sezecek midir? Defne'nin gözlerinde yıllardır sevdiği kadının izlerini bulabilecek midir?
Yoksa bu karşılaşma, ikisinin de hayatında yeni bir kırılma noktası mı olacaktır?
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı, Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler de bulunuyor.
