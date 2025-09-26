Can Borcu'nda Mehmet sil baştan başlama istiyor!
atv'nin ikinci sezonda da büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. İşte dizinin 26. bölümünde yaşanacak olaylar...
Can Borcu, güçlü hikâyesi ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor...
26.Bölüm Özeti:
Mehmet ve Handan birbirlerine kavuşmuşlardır ancak yaşananlar aileyi keskin bir kutuplaşmaya sürüklemiştir.
Mehmet ve Handan evdeki gerilimi düşürmeye çalışırlarken şirkette de yeni ortakları Emel'le uğraşmak zorundadır. Mehmet önemli bir kararın eşiğindedir: Her şeyi Emel'e bırakıp gitmek ve yıllar önce yaptığı gibi çalışıp didinerek sıfırdan yeni bir şirket kurmak.
Ancak ailedeki herkes aynı fikirde değildir.
Her şeyi altüst edecek felaket ise Handan'ın düğündeki patlamadan beri beyninde duran, ameliyatla çıkarılamamış küçük bir parçayla gelecektir.
Oyuncular: BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar), EMİR BENDİRLİOĞLU (Oğuz), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa), SERAY GÖZLER (Sermine)
