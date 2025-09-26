Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlama istiyor!

Mehmet ve Handan evdeki gerilimi düşürmeye çalışırlarken şirkette de yeni ortakları Emel'le uğraşmak zorundadır. Mehmet önemli bir kararın eşiğindedir: Her şeyi Emel'e bırakıp gitmek ve yıllar önce yaptığı gibi çalışıp didinerek sıfırdan yeni bir şirket kurmak.

Kaynak: ATV