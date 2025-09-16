16 Eylül 2025, Salı
Nefesler tutuldu: "Gözleri KaraDeniz"de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

Nefesler tutuldu: "Gözleri KaraDeniz"de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 14:21
Nefesler tutuldu: Gözleri KaraDenizde Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

ATV’nin ilk bölümüyle büyük ilgi gören dizisi "Gözleri KaraDeniz", bu akşam üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken dizide, izleyiciyi bu kez nefesleri kesecek bir sahne bekliyor.

O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Gözleri Karadeniz, üçüncü bölümüyle bu akşam atv'de!

3.BÖLÜM ÖZETİ:

Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker.

Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır.

Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır.

İyice köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir.

Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir.

Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.

"Gözleri KaraDeniz" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.

