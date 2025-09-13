13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Televizyon Haberleri "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu bölümüyle pazar akşamı atv'de!

"Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu bölümüyle pazar akşamı atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 16:48
Kim Milyoner Olmak İster? heyecan dolu bölümüyle pazar akşamı atv’de!

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER atv'de.

Yayın Günü : 14 Eylül 2025 / Pazar

Yayın Saati : 20.00

