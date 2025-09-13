"Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu bölümüyle pazar akşamı atv'de!
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER atv'de.
Yayın Günü : 14 Eylül 2025 / Pazar
Yayın Saati : 20.00
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu sona erdi mi? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
- Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Hangi kanalda oynayacak? Muhtemel 11’ler…
- HAVA DURUMU | İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025
- Optik İllüzyon: Gizli tavuk nerede? Kamuflajlı tavuğu yalnızca keskin gözler bulabiliyor!
- A Milli Basketbol Takımı kupaya koşuyor! Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak?
- 12 Dev Adam 24 yıl sonra yeniden sahnede! Türkiye finalde kimle oynayacak?
- Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? Milli Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri
- 12 DEV ADAM FİNALDE: EuroBasket final maçı ne zaman, saat kaçta?
- Milli Basketbolcu Cedi Osman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hangi takımda oynuyor?
- KPSS Alan Sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Çiftçilere destekleme ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? Hangi kalemlerde ne kadar ödeme yapılacak? Bakan Yumaklı duyurdu
- KPSS SINAV DUASI 2025: KPSS için hangi dualar, ayetler okunur? Kalem Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu