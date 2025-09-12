12 Eylül 2025, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde yine fark attı

12.09.2025
Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde yine fark attı

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Perşembe gününün de birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Eylül Perşembe günkü yayınıyla izleyiciyle buluştu. Program Tüm Kişiler kategorisinde %4,08 izlenme oranı ve %31,37 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ!

Sakarya'da 17 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Aydoğdu'nun Adapazarı'ndaki bit pazarında tanıştığı hurdacıyla evlendiğini söylediği Yılmaz ile ilgili canlı yayında şok eden ihbarlar geldi. Emniyet güçleri ise yayını ihbar kabul ederek harekete geçti.

25 Ağustos'ta Sakarya'dan kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, kaybının 17. gününde bulundu.

Mental problemleri olan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, 25 Ağustos Pazartesi günü Sakarya'dan kayboldu. Annesi Seniha ve kuzeni Ahmet onu aramak için stüdyoya geldi.

Öğle saatlerinde evden simit almaya gideceğini söyleyerek çıkan Merve, saat 17.00 sıralarında annesini aramış "Ben evleniyorum, kocaya kaçtım" demiş. O günden bu yana Merve'den haber alınamamıştı.

Kaybolduğu gece annesini arayarak evlendiğini söyleyen Merve'nin ailesi, bu iddiaya inanmadıklarını belirtmiş ve kızlarının psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğünü ifade etmişti.

Hurdacı olduğu öğrenilen Yılmaz ve Merve, dün (11 Eylül) canlı yayına kendi evlerinden bağlandı. Merve, kendi isteğiyle gittiğini ve evlenmek istediğini söyledi.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Yılmaz Bey'in hırsızlıkla geçindiğini ve suç kaydının bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, Yılmaz'ın eski eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Yılmaz'ın yeğeni de yayına bağlanarak "Dayım babamı yaraladığı için hapse girmişti" ifadelerini kullandı. Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

