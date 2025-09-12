Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde yine fark attı

Kaynak: ATV

25 Ağustos'ta Sakarya'dan kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, kaybının 17. gününde bulundu.

Mental problemleri olan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, 25 Ağustos Pazartesi günü Sakarya'dan kayboldu. Annesi Seniha ve kuzeni Ahmet onu aramak için stüdyoya geldi.

Öğle saatlerinde evden simit almaya gideceğini söyleyerek çıkan Merve, saat 17.00 sıralarında annesini aramış "Ben evleniyorum, kocaya kaçtım" demiş. O günden bu yana Merve'den haber alınamamıştı.

Kaybolduğu gece annesini arayarak evlendiğini söyleyen Merve'nin ailesi, bu iddiaya inanmadıklarını belirtmiş ve kızlarının psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğünü ifade etmişti.

Hurdacı olduğu öğrenilen Yılmaz ve Merve, dün (11 Eylül) canlı yayına kendi evlerinden bağlandı. Merve, kendi isteğiyle gittiğini ve evlenmek istediğini söyledi.