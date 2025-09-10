Müge Anlı 48 gündür kayıp olan kızı buldu!

10 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 10:53
Müge Anlı'nın kapsını çalan anne haftalardır kızı Azize Engin'den haber alamadığı için yardım istedi. Kızının kaybolmadan önce KADES'e butonuna bastığını söyleyen anne, 48 gün sonra canlı yayında kızına kavuştu. Azize Engin'in çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti! İşte detaylar...

Minciye Engin, 24 yaşındaki kızı Azize Engin'in 19 Temmuz Cumartesi günü Bursa İnegöl Mahallesi'nden kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Azize Engin'in kaybolduktan sonra Kahramanmaraş'ta KADES'e bastığını ve yardım istediğini söyleyen anne Minciye Engin, kızının hayatından endişe ediyordu.

Bu bilgiyle birlikte Azize'nin ailesi, kızlarının Kahramanmaraş'a gittiğini ve orada bir buçuk sene önce görüştüğü Raşit isimli bir kişiyle bağlantılı olabileceğini öğrendi.

Kızının bir buçuk aydır sesini duymadığını söyleyen anne, tek isteklerinin Azize'den iyi bir haber alabilmek olduğunu belirtti.

Müge Anlı, 48 gündür kayıp olan genç kızı bularak canlı yayında annesiyle yüzleştirdi.

Ailesiyle görüşmek istemediğini ve KADES'e yanlışlıkla bastığını söyleyen Azize Engin, "Ben Kahramanmaraş'ta değilim, Ankara'da çalışıyorum. Kahramanmaraş'a gezmeye gitmiştim. KADES uygulamasına yanlışlıkla bastım. Sizinle görüşmek istemiyorum" dedi.

Bu durum, anne ve ablasını şaşırttı. Anne, "Öldü mü diye düşünüyorduk. Gözün aydın Müge Hanım. İşte buradan gidince terminalde aradı beni. Müge Anlı'ya niye çıktınız dedi" şeklinde tepki gösterdi.

24 yaşındaki genç kızın kimliğini de kaybettiği ortaya çıktı. Bu durum, genç kızın hayatını tehlikeye atabileceği endişesini doğurdu.

Anne Minciye Engin, kızının yaşadığı yer hakkında da yalan söylediğini ve Raşit isimli kişiyle hala görüşebileceği iddia etti.

Müge Anlı, KADES'in yanlışlıkla basılmayacağını ve Azize'nin yardıma ihtiyacı olduğu için bastığını düşündüğünü belirtti.

Azize Engin ise ailesiyle bir daha görüşmek istemediğini söyleyerek programı terk etti.

