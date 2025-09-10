Müge Anlı 48 gündür kayıp olan kızı buldu!
Müge Anlı'nın kapsını çalan anne haftalardır kızı Azize Engin'den haber alamadığı için yardım istedi. Kızının kaybolmadan önce KADES'e butonuna bastığını söyleyen anne, 48 gün sonra canlı yayında kızına kavuştu. Azize Engin'in çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti! İşte detaylar...
Minciye Engin, 24 yaşındaki kızı Azize Engin'in 19 Temmuz Cumartesi günü Bursa İnegöl Mahallesi'nden kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Azize Engin'in kaybolduktan sonra Kahramanmaraş'ta KADES'e bastığını ve yardım istediğini söyleyen anne Minciye Engin, kızının hayatından endişe ediyordu.
Bu bilgiyle birlikte Azize'nin ailesi, kızlarının Kahramanmaraş'a gittiğini ve orada bir buçuk sene önce görüştüğü Raşit isimli bir kişiyle bağlantılı olabileceğini öğrendi.
Kızının bir buçuk aydır sesini duymadığını söyleyen anne, tek isteklerinin Azize'den iyi bir haber alabilmek olduğunu belirtti.
Müge Anlı, 48 gündür kayıp olan genç kızı bularak canlı yayında annesiyle yüzleştirdi.
Ailesiyle görüşmek istemediğini ve KADES'e yanlışlıkla bastığını söyleyen Azize Engin, "Ben Kahramanmaraş'ta değilim, Ankara'da çalışıyorum. Kahramanmaraş'a gezmeye gitmiştim. KADES uygulamasına yanlışlıkla bastım. Sizinle görüşmek istemiyorum" dedi.
Bu durum, anne ve ablasını şaşırttı. Anne, "Öldü mü diye düşünüyorduk. Gözün aydın Müge Hanım. İşte buradan gidince terminalde aradı beni. Müge Anlı'ya niye çıktınız dedi" şeklinde tepki gösterdi.
24 yaşındaki genç kızın kimliğini de kaybettiği ortaya çıktı. Bu durum, genç kızın hayatını tehlikeye atabileceği endişesini doğurdu.
Anne Minciye Engin, kızının yaşadığı yer hakkında da yalan söylediğini ve Raşit isimli kişiyle hala görüşebileceği iddia etti.
Müge Anlı, KADES'in yanlışlıkla basılmayacağını ve Azize'nin yardıma ihtiyacı olduğu için bastığını düşündüğünü belirtti.
Azize Engin ise ailesiyle bir daha görüşmek istemediğini söyleyerek programı terk etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Boş kontenjan listesi belli oldu mu?
- Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin mi geliyor? Çalışan herkesi ilgilendiriyor: OVP ile...
- Bal neden kristalleşir? Sahte bal nasıl ayırt edilir? Rizeli arıcı uyarıyor
- Milli Eğitim duyurdu! Kasım ara tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim yılı tatil tarihleri
- ALES 3 başvuru takvimi 2025 | ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular başladı mı?
- ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı başlıyor! Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?
- EA Sports FC 26 çıkış tarihi belli oldu! FC 26 ne zaman çıkacak, erken erişim ne zaman başlayacak?
- KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max kadar, Türkiye ön sipariş ne zaman? İşte iPhone 17 özellikleri!
- 12 Dev Adam yarı finalde! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Memur, Emekli, SSK, Bağ-kur, 4C... 2026 Ocak zammında yüzde %10.14'lük artış şekillendi: Taban maaşlar ne kadar olacak?
- 48 saate dikkat! Yağışlar Marmara ve Karadeniz’i vuracak: Meteoroloji 10 ili uyardı! 10 Eylül hava durumu raporu