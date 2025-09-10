Ailesinden yardım istemiş! Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor!

"KOCAMDAN ŞİDDET GÖRDÜM BENİ KURTARIN"

21 yaşındaki Emine Armağan'ın dayısı Hüseyin Erol, bugün Müge Anlı canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Dayısı, Emine ile en son görüştüğü günü anlatarak, "Yeğenim bana 'Abdullah boğazımı sıktı, dayı beni buradan al' dedi. Hemen jandarmayı aradım ve 'Yeğenim kocası tarafından darp edilmiş, lütfen onu alın' dedim" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Erol ayrıca, Emine'nin yengesi Gülderen Armağan'ın kendisini arayarak, "Jandarmayı getirirsen işler daha kötü olur. Biz Emine'yi akşam teslim edeceğiz" dediğini aktardı.

Kaynak: ATV