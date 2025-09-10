Ailesinden yardım istemiş! Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor!
21 yaşındaki Emine Armağan’ın şaibeli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Genç kadının intihar ettiği öne sürülürken, ailesi damat ve dünürlerini suçladı. Müge Anlı’nın bugünkü yayınına bağlanan Emine’nin dayısı, genç kadını son gören kişi olarak olay gününde yaşananları anlattı.
21 yaşındaki Fatma Erbil ile Abdullah Erbil çiftinin kızı Emine Armağan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.
Olayın ardından acılı aile, kızlarının katillerini bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Emine'nin ailesi, damat ve dünürlerinden şüpheleniyor.
Ailenin iddiasına göre; damadı evlilik öncesi araştırdıklarında komşulardan olumsuz yanıtlar aldılar ve bu nedenle nişanı sonlandırdılar. Ancak damat tarafının kızlarını kaçırdığı öne sürüldü.
"ÇIKARSA CESEDİ ÇIKAR..."
Anne Fatma Erbil, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Bu evden çıkarsan seni öldürürüm diyorlardı, kızım hapis hayatı yaşıyordu. Kayınpederi de benim evime gelinlikle girdi, çıkarsa cesedi çıkar diyordu. Öyle de yaptılar."
Baba Abdullah Erbil ise, "Benim kızım 3 sene orada zulüm altında, baskı altında durdu. Gelmek istedi gelemedi. Ölüsünü gönderdiler. Kızımın mezarına utancımdan bakamıyorum." ifadelerini kullandı.
"KOCAMDAN ŞİDDET GÖRDÜM BENİ KURTARIN"
21 yaşındaki Emine Armağan'ın dayısı Hüseyin Erol, bugün Müge Anlı canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Dayısı, Emine ile en son görüştüğü günü anlatarak, "Yeğenim bana 'Abdullah boğazımı sıktı, dayı beni buradan al' dedi. Hemen jandarmayı aradım ve 'Yeğenim kocası tarafından darp edilmiş, lütfen onu alın' dedim" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Erol ayrıca, Emine'nin yengesi Gülderen Armağan'ın kendisini arayarak, "Jandarmayı getirirsen işler daha kötü olur. Biz Emine'yi akşam teslim edeceğiz" dediğini aktardı.
