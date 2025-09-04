Seray Gözler’den yeni sezon heyecanı: "Can Borcu hepimizin hikâyesi"

Kaynak: Instagram

Setteki uyum ve huzurdan da bahseden Gözler; "Gerçekten çok güçlü bir kadro var. Geçen sezondan kaçırdığım bölümleri izledim, oyuncuların uyumuna hayran kaldım. Şimdi onların arasında olmak benim için büyük bir mutluluk. Set ise adeta muhteşem; yönetmenden oyuncuya, teknikten sanat ekibine kadar herkes huzurlu ve sakin bir şekilde çalışıyor. Böylesi bir ekibe dahil olduğum için çok mutluyum" dedi.

Yeni sezonda heyecanın hiç dinmeyeceğini vurgulayan Seray Gözler, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bizi çok heyecanlı ve sürükleyici bir sezon bekliyor. Biz çekerken yaşadığımız coşkuyu, siz izlerken hissedeceksiniz. 'Can Borcu' hepimizin hikâyesi."