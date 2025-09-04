Seray Gözler’den yeni sezon heyecanı: "Can Borcu hepimizin hikâyesi"
atv ekranlarının fenomen dizisi ‘Can Borcu’, ikinci sezonuna çok daha güçlü ve sürükleyici bölümlerle dönüyor. Usta oyuncu Seray Gözler, dizinin kadrosuna “Sermine” karakteriyle dahil oldu.
Sermine, geçmişte büyük acılar yaşamış ama her şeye rağmen ayakta kalmayı başarmış inatçı bir kadın... Oğluna karşı hep suçluluk hisseden Sermine, yapamadıklarını torunları için telafi etmek isteyen, yaşadığı zorluklardan güçlenerek çıkan bir karakter.
Seray Gözler, rolü için duyduğu heyecanı şu sözlerle anlattı:
"Sezon hazırlıkları başladığında Sermine karakteri bana teklif edildi. Okuduğumda çok beğendim ve bugüne kadar oynamadığım bir karakter olduğunu düşündüm. Bir oyuncu için bu çok kıymetli. Sermine'yi sevdim ve 'koluna girip onunla yürümek istiyorum' dedim. Senaryonun sürprizlerle dolu olması, sahnelerin akıcılığı beni çok etkiledi"
Setteki uyum ve huzurdan da bahseden Gözler; "Gerçekten çok güçlü bir kadro var. Geçen sezondan kaçırdığım bölümleri izledim, oyuncuların uyumuna hayran kaldım. Şimdi onların arasında olmak benim için büyük bir mutluluk. Set ise adeta muhteşem; yönetmenden oyuncuya, teknikten sanat ekibine kadar herkes huzurlu ve sakin bir şekilde çalışıyor. Böylesi bir ekibe dahil olduğum için çok mutluyum" dedi.
Yeni sezonda heyecanın hiç dinmeyeceğini vurgulayan Seray Gözler, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bizi çok heyecanlı ve sürükleyici bir sezon bekliyor. Biz çekerken yaşadığımız coşkuyu, siz izlerken hissedeceksiniz. 'Can Borcu' hepimizin hikâyesi."
