Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer!

atv ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Kuruluş'un yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Barış Falay oldu. Başarılı oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.