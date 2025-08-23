Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer!
atv’nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni dönem kadrosuna usta oyuncu Barış Falay katıldı.
atv ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Kuruluş'un yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Barış Falay oldu. Başarılı oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi yeni dönemde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
