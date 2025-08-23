23 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer!

Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 17:22 Güncelleme: 23.08.2025 17:23
ABONE OL
Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer!

atv’nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni dönem kadrosuna usta oyuncu Barış Falay katıldı.

atv ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Kuruluş'un yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Barış Falay oldu. Başarılı oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr) (Foto: ahaber.com.tr)
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi yeni dönemde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer! Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer! Kuruluş dizisinden çok konuşulacak transfer!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör