atv’nin reyting rekortmeni Kuruluş’a yeni transfer! Bennu Yıldırımlar’ı hangi rolde izleyeceğiz?

Bozdağ Film, resmi sosyal medya hesabından duyurdu. atv ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Kuruluş'un yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Bennu Yıldırımlar oldu.

BİR SÜRPRİZ TRANSFER DAHA!

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu'nun oynayacağının açıklanmasının ardından yeni isimler de diziye dahil oluyor. Barış Falay'ın ardından diziye son katılan isim Bennu Yıldırımlar oldu.