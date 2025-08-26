26 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr
26.08.2025
atv’nin reyting rekortmeni Kuruluş’a yeni transfer! Bennu Yıldırımlar’ı hangi rolde izleyeceğiz?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş, yeni sezon öncesinde usta bir oyuncuyla daha güçlendi. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezon kadrosuna Bennu Yıldırımlar da dahil oldu. Peki başarılı oyuncu hangi karaktere hayat verecek?

Bozdağ Film, resmi sosyal medya hesabından duyurdu. atv ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Kuruluş'un yeni döneminde izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Bennu Yıldırımlar oldu.

BİR SÜRPRİZ TRANSFER DAHA!

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu'nun oynayacağının açıklanmasının ardından yeni isimler de diziye dahil oluyor. Barış Falay'ın ardından diziye son katılan isim Bennu Yıldırımlar oldu.

Bozdağ Film'in Bennu Yıldırımlar paylaşımı (Instagram ekran görüntüsü)Bozdağ Film'in Bennu Yıldırımlar paylaşımı (Instagram ekran görüntüsü)

Unutulmaz performanslara imza atan usta oyuncunun Kuruluş dizisinde hangi rolle izleyicilerin karşısına çıkacağı şimdiden büyük bir merak konusu olurken, hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

