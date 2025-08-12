Can Borcu'nda yeni sezon heyecanı
atv'nin konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Can Borcu'nun yeni sezon hazırlıkları sürüyor...
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana her bölümüyle büyük beğeni toplayan, NTC Medya imzalı Can Borcu dizisi yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
Can Borcu'nun Yeni Sezon Okuma Provası Tamamlandı
Sürükleyici hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda güçlü bir hayran kitlesi edinen dizinin, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen okuma provasında tüm ekip yeniden bir araya gelerek heyecan dolu anlara imza attı.
Can Borcu Kadrosu Genişliyor
Yeni sezonda Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi birbirinden başarılı isimlerin katılımıyla kadrosunu daha da güçlendiren Can Borcu, izleyicilerini çok daha etkileyici ve tempolu bir hikâye ile buluşturacak.
Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Tolga Güleç, Alayça Öztürk, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Ali Yerlikaya, Melih Kırkbir, Ayşe Yağmur Başak ve Yağmur Dinç gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Hülya Bilban, senaryoda ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunan Can Borcu, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek.
