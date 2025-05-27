Müge Anlı atv canlı izle! 27 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

8,5 yaşındaki Arda'nın cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı. Üvey babadan sonra anne de tutuklandı.

Mehmet Çetin'in şüpheli kaybında ortaya çıkan küçük Arda'nın şüpheli ölümünde üvey baba tutuklanmıştı. Bir gelişme daha yaşandı. Sorgusunda eşinin oğlunu öldürdüğünü itiraf eden anne de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 yaşındaki Arda Akagündüz aranıyor...

3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk İstanbul Başakşehir'den kayboldu. Onu aramak için babası canlı yayına geldi.

Mehmet Çetin'in eşine adli kontrol şartı. Bayram Akçay kasten öldürme suçlaması ile tutuklandı.

Gözaltının 4. Gününde ifade işleri tamamlandı. Derya Kor, Bayram Akçay ve Bayram Akçay'ın eski eniştesi adliyeye sevk edildi. Derya Kor ve Bayram Akçay tutuklanma isteğiyle mahkemeye sevk edildi. Derya Kor adli tedbir şartı ile bırakılırken Bayram Akçay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emrah Elveren cinayete mi kurban gitti? Kilit isme kim baskı yaptı, ifadesini neden değiştirdi?

Kayıp adamın dövülüp öldürüldükten sonra gömüldüğü iddiası... Babaanne ve amcalarını cinayetle suçlayan kilit isim canlı yayında...

Müge Anlı (ATV)