Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza nikah tazeliyor!
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı, heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. İşte sevilen dizinin 34. bölümüne dair ipuçları...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Afet'in son anda vicdanının sesini dinlemesi ve Canfeza'yı kurtarması herkese rahat bir nefes aldırır. Mahir eksik kalan her şeyi tamamlamak için nikah tazelemeye karar verir.
Her şey en baştan olması gerektiği gibi olacaktır. Nikahta iki aileye bebek müjdesi verilirken Afet'in Sevde'nin ölümüne sebep olduğu videonun ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karışır.
Mahir'i kurtarmak için oğlunu vuran Kürşat, Mahir'in Asaf'ın büyük sırrını beklenmedik bir şekilde öğrenmesinin önüne geçemez. Bildikleri Canfeza ve bebeğini uçurumun kenarına getirirken Mahir'i zor bir kararla karşı karşıya getirir.
Oyuncular : Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).
Yapımcı : Nazlı Heptürk
Yönetmen : Emre Kabakuşak
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