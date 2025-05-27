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Kuruluş Osman'da Bala Hatun'dan Göynük'te dik duruş! "Ya öleceğiz ya şehrimizi geri alacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 13:51
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Kuruluş Osman’da Bala Hatun’dan Göynük’te dik duruş! Ya öleceğiz ya şehrimizi geri alacağız

atv ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam eden ‘Kuruluş Osman’, 193. bölümüyle 28 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana geliyor. Yeni bölümde Osman Bey’in Göynük’ün fethi sonrası gaza ateşini Mudurnu için yakması ve Cladius ile Sofia’nın sinsi planları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,
atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

193.Bölüm:

Osman Bey'den Stratejik Hamle: Göynük'te Yeni Karargâh
Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 193.BÖLÜM FRAGMANI

Claudius Mudurnu'ya Sığındı
Ağır bir darbe alan Claudius, Mudurnu'ya çekilerek olası bir saldırıya karşı savunma hattı oluşturur. Osman'ın geleceğinden emindir ve kaleyi korumak adına stratejik bir hazırlık içine girer. Ancak karşısında sadece bir savaşçı değil, usta bir stratejist vardır. Cladisus yaptığı hamle sonrası Osman Bey ve Türk ordusunu durdurabilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bala ve Sofia Arasında Kanlı Çatışma: Halime Can Mücadelesi Veriyor
Bala Hatun ile Sofia arasındaki mücadele, trajik bir şekilde sonuçlanır. Sofia, Halime'ye ölümcül bir darbe indirir. Bu saldırı, Osman Bey ve Bala Hatun'un içini yakar. Halime'nin hayatta kalıp kalamayacağı, olayların seyrini belirleyecek bir dönüm noktası hâline gelir. Halime Hatun sağlığına kavuşabilecek midir? Bu saldırı sonrası Osman Bey ve Bala Hatun ne yapacaktır?

İki Cephede Savaş: Göynük'te İsyan, Mudurnu'da Savunma Hattı
Claudius, Mudurnu'yu savunurken Sofia da Göynük'te isyan ateşini körükler. Böylece Osman Bey iki cepheden sıkıştırılır. Ancak Bala Hatun, Sofia'nın oyununu bozmak ve halkı korumak için kararlı bir duruş sergiler. İsyan bastırılmak zorundadır. Bala Hatun, Sofia'nın sinsi planlarına rağmen isyanı bastırabilecek midir? Göynük'ü bekleyen akıbet ne olacaktır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mudurnu'nun Fethi: Osman Bey Engel Tanımıyor
Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarına ve savunmalarına rağmen Mudurnu'yu fethetmeyi başarır. Fakat zaferin hemen ardından bir tehlike baş gösterir. Claudius, gitmeden önce Osman'ı ve halkını hedef alan son bir oyun bırakmıştır. Cladius'un gizli planı sonrası neler olacaktır?

Kalede Yankılanan Tuzak: Claudius'tan Son Hamle
Claudius'un son planı, Osman Bey dâhil herkesi etkileyebilecek kadar sinsi ve derindir. Kaleye yerleştirilen bu oyun, fethedilen topraklarda huzuru tehdit eder. Osman Bey'in bu oyunu nasıl bozacağı merak konusudur? Yapılan bu kötülükten sonra Mudurnu'da neler yaşanacaktır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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