09 Mayıs 2025, Cuma
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Milyoner 1143. bölümüyle yine herkesi ekran başına kilitleyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 17:46 Güncelleme: 09.05.2025 17:50
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Milyoner 1143. bölümüyle yine herkesi ekran başına kilitleyecek

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 11 Mayıs Pazar akşamı atv'de yayınlanacak yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

YENİ BÖLÜMÜN FRAGMANI YAYINLANDI
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER Pazar akşamları atv'de.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? 1143. BÖLÜM FRAGMANI

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