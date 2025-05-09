Can Borcu’nda Mehmet ve Handan evleniyor!

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler.Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır.

Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar.Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...

Kaynak: ATV