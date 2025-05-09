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Can Borcu'nda Mehmet ve Handan evleniyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 10:40
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Can Borcu’nda Mehmet ve Handan evleniyor!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu' yeni bölümüyle cumartesi akşamı atv'de.

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte dizinin 19. bölümüne dair ipuçları...

19.Bölüm Özeti:

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar. Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir.Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler.Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır.

Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar.Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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