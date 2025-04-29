Müge Anlı ATV canlı yayın! 29 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Mehmet Çetin'in kaybındaki şüpheler...

Şüpheli şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in kuşku bulutlarının üzerinde dolaştığı arkadaşı Bayram Akçay'ın iş yerindeki kadınları rahatsız ettiği iddia edilmişti. Bayram Akçay'ın iş yerinden arkadaşları konuştu.

Kocasının arkadaşı ile 63 kere konuştu.

Kocasının bıçak çektiği arkadaşı ile 63 kere konuştuğu ortaya çıkmıştı. İlk konuşmadan sonra telefonunu değiştirdiği de ortaya çıktı. Derya bu iddiaları kabul etmedi. 'başka telefon almadım' dedi.

Son görüştüğü arkadaşının birbirleriyle çelişen ifadeleri...

Cinayete kurban gittiği düşünülen Mehmet Çetin'in şüphelerin odağındaki arkadaşı Bayram Akçay, her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti, doğruları söylemekten hep kaçındı.