Bir Gece Masalı’nın yeni bölümünde Canfeza’ya büyük sürpriz!

30.Bölüm:

"YILDIZLARIN ALTINDA"

Canfeza ve Mahir bir yandan Ozan'ın sırlarını araştırırken bir yandan kendi aşklarının tadını çıkarırlar.

Gökçe'yle ilgili buldukları bir ipucu onları hiç beklemedikleri bir maceraya sürükler.

Kaynak: ATV