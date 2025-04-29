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Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Canfeza'ya büyük sürpriz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 08:46 Güncelleme: 29.04.2025 09:38
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Bir Gece Masalı’nın yeni bölümünde Canfeza’ya büyük sürpriz!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

30.Bölüm:

"YILDIZLARIN ALTINDA"

Canfeza ve Mahir bir yandan Ozan'ın sırlarını araştırırken bir yandan kendi aşklarının tadını çıkarırlar.

BİR GECE MASALI 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Gökçe'yle ilgili buldukları bir ipucu onları hiç beklemedikleri bir maceraya sürükler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Köşkte ise Canfeza'nın verdiği fikirle bir plan kuran Afet ile Süreyya; Fatma'yı zengin ve yaşlı bir aile dostu ile evlendirip başlarından göndermek için çabalarlar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak beklenmedik bir durum ortalığı karıştırır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bir köy evinde gelecekteki yaşamlarının provasını yapan Mahir ve Canfeza oradan büyük bir dersle ve çok önemli bir kararla dönerken Canfeza'yı büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir'e bana gökten yıldızları indirebilir misin diye soran Canfeza sorusunun cevabını büyülü bir akşamla alacaktır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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