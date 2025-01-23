Dünyanın gözü Bir Gece Masalı’nda!

ATV, Distribution Content Americas fuarında yeni bir anlaşmaya imza attı...

Content Americas 2025, 20 – 23 Ocak 2025 tarihlerinde Miami'de Florida'da gerçekleşti ve her yıl olduğu gibi bu yıl da medya sektöründeki profesyonelleri bir araya getirdi.

ATV Distribution, Panama'da yayın yapmakta olan TVN kanalıyla, Content Americas 2025 fuarında başarılı bir anlaşmaya imza attı. Türkiye'de ve yurt dışında adından sıkça söz ettiren Bir Gece Masalı (The Nightfall) dizisi, TVN kanalı tarafından satın alındı.

Kaynak: ATV