Türkiye Esra Erol izledi!

Esra Erol'un dünkü yayınında neler yaşandı?

Mehmet Bey ve Kayıp Eşi

Eşi Şermin Hanım'ın zorla kaçırıldığını söyleyen Mehmet Bey, eşine ulaşabilmek için yayına katılmıştı. Şermin Karcı ise stüdyoya gelerek Mehmet Bey'in kendisine psikolojik baskı yaptığını, şiddete maruz kaldığını ve eve dönmeyeceğini söylemişti.

Eşinin kendisi için karım çok zayıf, çirkin diyerek psikolojisini bozduğunu, fiziksel anlamda aynaya baktığında kendini beğenmediğini, eşinin davranışları yüzünden özgüvenini kaybettiğini söylemişti.

Kaynak: ATV