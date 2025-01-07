atv’nin yeni dizisi ’Zembilli’ setinde keyifli anlar yaşanıyor!

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin setinde keyifli anlar yaşanıyor.

İzleyicileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan ekip çalışmalarına devam ederken yeni bölümü heyecanla bekliyor.

Kaynak: ATV