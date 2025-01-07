atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' setinde keyifli anlar yaşanıyor!
atv’nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği yeni dizisi ‘Zembilli’ cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Samimi hikayesi ve birbirinden özgün karakterleriyle izleyici karşısına çıkan ‘Zembilli’nin ilk bölümü övgü topladı.
Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin setinde keyifli anlar yaşanıyor.
İzleyicileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan ekip çalışmalarına devam ederken yeni bölümü heyecanla bekliyor.
Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.
Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.
'Zembilli' yeni bölümleriyle her cuma atv'de.
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