ATV Müge Anlı izle! 7 Ocak Müge Anlı bugünkü program canlı izle

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Müge Anlı tanığa ulaştı, 20 yıllık cinayet aydınlandı. Nezaket Uyur cinayetinde 3 zanlı tutuklandı.

20 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü. Nezaket Uyur cinayetinde zanlılar için son durak Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu. Eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve "her şeyi Yusuf ağabeyim planladı" diyen diğer kayınbirader Hüseyin Kılıç kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cinayette adı geçen kayınbirader canlı yayında...

Cinayette adı geçen ve Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kayınbirader Nurettin Kılıç canlı yayına geldi. Hiçbir şeyden haberi olmadığını söyleyen Nurettin Kılıç, suçsuz olduğunu söyledi.

Borçlarından kaçan Tuncay Satılmış'a büyük sürpriz...

Borçlarından dolayı evden kaçan Tuncay Bey kaybının 13. Gününde bulundu. Müge Anlı izleyicisinden borçları olan Tuncay ve Gülnur çiftine destek yağdı.

15 yaşındaki ikiz kardeşler Sema Nur ve Sena Nur Yeşil aranıyor...

15 yaşındaki Sema Nur Yeşil ve Sena Nur Yeşil kardeşler, 2 Ocak Perşembe günü akşam saat 22.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediler.

Görgü şahidinden çarpıcı iddialar...

Gizli tanık, Nezaket'in Adil ile imam nikahlı evlendiğini, Adil'in ailesinin yanında yaşamaya başladıklarını, Adil'in yengesi Saliha'nın Nezaket'i istemediğini söyledi. Adil ve ailesinin Nezaket'e şiddet uyguladığını anlattı. Görgü şahidi, Saliha'nın Adil onun kocasıymış gibi davrandığını ve Nezaket'i istemediğini, anlattı.

Müge Anlı (ATV)