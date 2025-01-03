Perşembe gününün en çok izleneni Esra Erol’da

Televizyon programları arasındaki rekabet devam ederken, gönüllerde taht kuran Esra Erol'da, Kantar Medya'dan alınan verilere göre 2 Ocak Perşembe gününün en çok izlenen programı oldu.

ESRA EROL'DA

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %7,26 izlenme oranı ve %29,63 izlenme payı ile 20+ ABC1 kategorisinde %60,6 izlenme oranı ve %27,27 izlenme payı alarak iki kategoride birden ilk sıraya yerleşti.

Esra Erol'da (ATV)