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Kaynak: ATV

DÜN NELER OLDU?

2 bin km uzaktan gelip, aradığı annesine kavuştu.

Bilecik'te yaşayan 56 Yaşındaki Nebahat Atkan'a 8 aydır ulaşılamıyordu. Nebahat Akman bulundu. Gönül Hanım, 2 Bin kilometre uzaktan gelip aradığı annesine Müge Anlı'da kavuştu.

Çocukları alıkonduğunu iddia ediyordu. Melek Şimşek canlı yayında...

Mirası için 24 yaş küçük sevgilisi tarafından alıkonduğu söylenen Anne Melek Hanım 4.5G ile canlı yayına bağlandı. Aytül Elmas, Yaşar'ın annesine kafa attığını, şiddet uyguladığını iddia etti.

Anne ve babası hayatından endişe ediyordu. 16 yaşındaki kız yayının ardından bulundu.

16 Yaşındaki kız 22 Kasım Cuma günü Bursa'nın Karacabey ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu, anne babasının hayatından endişe ediyordu. Genç kız bulundu.

Kredi çekti, farklı isimlere para gönderdi. Oğlunun askerlik parası ile kaybolan Abit Yücel nerede?

16 Kasım'da Ankara Sincan'daki evinden yürüyüş yapacağını söyleyerek kaybolan 2 çocuk babası 56 yaşındaki Abit Yücel'e ulaşılamıyor.