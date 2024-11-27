Müge Anlı ATV canlı izle! 27 Kasım 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle

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Endonezyalı arkadaşları ile lojmanda kaldığı ortaya çıktı

27 yaşındaki Esma Yavuz, 31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evinden "kahvaltıyı toplamayacağım" diyerek çıkıp gitmişti. Evden kaçtıktan sonra Taksim'de bir otelde çalışmaya başlayan Esma'nın "spa"da çalışan Endonezyalı kızlarla aynı lojmanı paylaştığı açıklandı. Müge Anlı herkesin aklında "Yakup mu acaba Esma'yı oradakilerle tanıştırdı" düşüncesinin olduğunu belirtti. Yakup Bey bunu yalanladı.

Yayınımızın ardından aldığı mesajı annesi mi attı?

Bilecik'te yaşayan 56 Yaşındaki Nebahat Atkan'a 8 aydır ulaşılamıyor. Kızı Gönül annesini aramak için Almanya'dan geldi. Gönül Hanım'ın yayından sonra ''hattım kapalı, kimseyle görüşemiyorum, sevgiler Nebahat'' şeklinde bir mesaj aldığı o mesajın annesi Nebahat'a ait olup olmadığı merak konusu.

16 yaşındaki Çağla Kaçmaz'ın kaçırıldığı iddiası...

16 Yaşındaki Çağla Kaçmaz 22 Kasım Cuma günü Bursa'nın Karacabey ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Annesi Semra Kaçmaz ve babası Musa Kaçmaz onu aramak için stüdyoya geldi. 16 yaşındaki kızın kaçırıldığı iddia edildi.

9 yaşındaki çocuğun ölen arkadaşının kardeşi konuştu. ''Baba, hedef şaşırtmak için bize suç atıyor''

Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybında baba Mustafa'yı şüpheli bulduğunu söyleyen gizli tanık ne Dilek ne de ailesine hiçbir zaman düşmanlık beslemediklerini belirtti.