Müge Anlı’daki Seyfi Birbir kendisine zarar verdi! Kayıp oğlunu getirecekti! ’Nereye gömdün yavrumu?’

Geçtiğimiz cuma günü Müge Anlı'ya itirafta bulunan Seyfi Birbir, hastaneye kaldırıldı. Birbir, yıllar önce "Fuara bıraktım" dediği oğlu Serdar'ı bugün stüdyoya getirecekti...

"KAÇMADI KENDİSİNE ZARAR VERDİ"

Müge Anlı 21 Ekim tarihli yayınında konuya ilişkin gelişmeleri aktardı.

Anlı, "Seyfi Birbir bugün kayıp oğlunu stüdyoya getirecekti. Ama kaçmadı kendisine kesici aletle zarar vermek istedi. Hastaneye kaldırıldı." dedi.

"NEREYE GÖMDÜN YAVRUMU?"

Hacer Hanım bu gelişmelerin üzerine gözyaşları içinde Seyfi Birbir'e seslendi:

"Seyfi bebeğim nerede? Nereye gömdün yavrumu? Allah'ım içim yanıyor. Hep bundan şüpheleniyordum. O çocuğumu öldürdü gömdü. Su arkına gömdü"

Kaynak: ATV

Müge Anlı'nın 18 Ekim tarihli yayınında baba Seyfi Birbir, kayıp Serdar'ın pazartesi günü stüdyoya geleceğini söylemişti.

"BEN KATİL DEĞİLİM"

Birbir, Serdar'ın adının artık Doğukan olduğunu belirterek, "Ben 15 yıl önce oğlumu buldum. Çocuğu İzmit'te fuarda bıraktım. 2010 yılında buldum. Şimdi çocuğumu getireceğim. Ben katil değilim. Bu bilgiyi yalnızca ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

"DOĞUKAN GELECEK"

Doğukan'ın telefonu olmadığını söyleyen Seyfi Bey, "Oğlumun arkadaşı benim kaldığım otele geldi. Amca merak etme Doğukan gelecek dedi. Benim size söyleyemediğim çok şey var. Pazartesi her şeyi anlatacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ATV

NE OLMUŞTU?

Hacer Çıranoğlu yıllar önce kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi Birbir tarafından mı "öldürüldüğü" tartışıldı.

14 yaşındayken Seyfi Birbir ile evlendirildiğini söyleyen Hacer Çıranoğlu, eşinden çok fazla şiddet gördüğü için çocuklarını küçük yaşta bırakıp gittiğini anlattı.

1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını söyleyen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini iddia etti.

Hacer Çıranoğlu ve eski eşi Seyfi Birbir canlı yayında karşı karşıya geldi.

Başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyleyen Seyfi Birbir, programın ilerleyen dakikalarında oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.

Müge Anlı, izini sürdüğü Serdar ile ilgili hiçbir sonuç alamadığını söyleyerek Seyfi Birbir'e gerçekleri anlatmasında ısrarcı oldu.

Kaynak: ATV

DEMİR LEYVE İLE DÖVDÜ

Hacer Çıranoğlu'nun kız kardeşi de canlı yayına katılarak, Seyfi'nin kendisini de yıllar önce uykudan uyandırıp dövdüğünü söyledi.

Şoke eden iddialarda bulunan Şennur Hanım, Seyfi'nin kendi kızını da uyurken dövdüğünü söyleyerek "küçük kız artık dövmemesi için bayılmış taklidi yapıyordu" dedi.

16 Ekim 2024 canlı yayınında Hacer ve Seyfi çiftinin büyük oğlu Erdal geldi.

Erdal Birbir, babasına kardeşinin akıbetini sorduğunu, babasının "bu konuyu açarsan sana babalık hakkımı helal etmem" dediğini anlattı.

Yayına bağlanan gizli bir tanık, Seyfi'nin oğlu Erdal'ı da demir levye ile dövdüğünü söyledi.

Seyfi Birbir'in üvey kardeşi de canlı yayına bağlanarak, Hacer ve Seyfi'nin oğulları Serdar'ın nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

YAKILAN KIZININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diri diri yakılan Aslı'nın hastaneye götürülme görüntülerine ulaşıldı. Hacer Hanım yanarak ölen kızını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: ATV