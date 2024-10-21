ATV CANLI YAYIN! 21 Ekim 2024 Müge Anlı bugünkü bölüm yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Hatice Ateş, eşi ile canlı yayında yüzleşiyor.

23 yaşındaki Hatice Ateş, 15 Eylül'de iki evladını geride bırakarak Gaziantep'ten kayıplara karıştı. Kocası Fırat Ateş onu aramak için stüdyoya gelmişti. Bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Kaybının 34. Gününde 2 çocuk annesi Hatice Ateş bulundu. Hatice Kübra Ateş, kocasının kendisini kovduğunu, kocasının başka kadınlarla konuşmalarını yakaladığını söyledi.

Karı koca bir yıl sonra canlı yayında karşı karşıya. ''Hasta değilim, yalan söyledim''

Yakup Bey, hasta olmadığını, yalan söylediğini itiraf etti. Yakup Bey ilk tanıştıklarında Zeynep'ten etkilendiğini, Zeynep'in "ben senden büyüğüm, bizden olmaz" dediğini, ailesini ve Zeynep'i ikna ettiğini evlendiklerini anlattı.

Olayların öznesi baba gerçekleri anlatmaya mı karar verdi? ''Oğlumla 15 yıldır görüşüyorum, haftaya birlikte geleceğiz''

Seyfi Bey, "Pazartesi günü sağ kolumda Erdal, sol kolumda ise evlatlık verdiğim oğlum Doğukan olacak" dedi. Seyfi Bey, 15 yıldır oğlunun yerini bildiğini, onunla görüştüğünü ama gerçekleri anlatmadığını söyledi.

Müge Anlı canlı izle (ATV)