Müge Anlı’da 2 kilo altınla ortadan kaybolan TikTokçu bulundu!

67 yaşındaki Şahinaz Çıra 9 Eylül'de Kastamonu Tosya'dan 2 kilogram altınla ortadan kayboldu. Şahinaz'ın TikTok'ta 10 bin takipçisi bulunduğu ve altınları açtığı yayınlarla elde ettiği öğrenildi. Şahinaz'ı aramak için oğlu Muhammet ve oğlunun nişanlısı Sıla soluğu Müge Anlı'da aldı. Sıla, Şahinaz'ın TikTok'ta atletle müstehcen yayınlar açtığını ifade etti.

Şahinaz'ın müstakbel gelini 21 yaşındaki Sıla, nişanlısından korkutuğunu söyleyerek Anlı'dan güvenlik de talep etti.

Sıla, Şahinaz'ın kaybolduğu gün evde yangın çıktığını ve ardından elindeki altınla bankaya gitmek üzere evden ayrıldığını söyledi. Ancak kayınvalidesinin bir daha dönmediğini vurgulayarak, "Ben görümcemden ve nişanlım Muhammet'ten şüpheleniyorum. Evi onlar yaktı" dedi ve cebindeki çakmağı Müge Anlı'ya gösterdi.

Anlı, olayın detaylarına ilişkin, "Şahinaz Çıra, 3 yıl önce TikTok'ta yayın yaparken kendisinden 30 yaş küçük Ramazan Bey ile sevgili olmuş. Ancak, kendisi sahte plaka kullanımından dolayı cezaevine gönderilmiş" şeklinde bilgi verdi.

Muhammet, evi yakanın Sıla olduğunu söyleyerek, annesini dün gördüğünü itiraf etti. Sıla ise,"Benim psikolojik rahatsızlığım var, her şeyi benim üzerime yıkacaklar" şeklinde bir savunma yaptı. Seslerin yükselmesi ile kafası karışan Anlı, olayı araştıracağını söyleyerek, ikiliyi stüdyodan gönderdi.

Muhammet Çıra, stüdyodan ayrılırken,"Ben annemin ablamın evinde olduğundan şüpheleniyorum. Ben ekip arkadaşlarınıza söyledim. Sıla kendinde değil. Evi de yakan o. Ben cahil bir insan değilim. 42 yaşındayım. Anne bir candır." şeklinde ifadeler kullandı.

Müge Anlı ve Tatlı Sert'in 10 Ekim tarihli bölümünde şüpheli kaybıyla dikkatleri üzerine çeken Şahinaz Çıra'dan haber geldi. Müge Anlı, Çıra'nın bulunduğunu ve ablasının yanında olduğunu açıkladı. Programa bağlanan Şahinaz Çıra, Sıla yüzünden kaçtığını açıkladı.

VİDEO GÖNDERDİ

Çıra, çektiği videoda "Müge Anlı sen beni merak etmişsin. Ben bu kızdan korktum da kaçtım. Polisler geldiler, orada gelinin öyle konuşuyor dediler. Oğlum yatıyordu, ben bu kızdan bana zarar verir diye korktum kaçtım. Evimi de o kız yaktı, ondan davacıyım. Korkudan oğluma kaçtım diyemedim. Oğlum suçsuz. Bunun derdi altınlarımı benden almakmış. Altınlarımı çalacak diye kızımın evine kaçtım. İyi ki başımızdasın Müge Hanım, sen olmasan bizim canımızı kimse kurtarmaz" dedi.

Bu sözler karşısında şaşıran Müge Anlı "Şahinaz Teyze ortada. Ben de sizi öpüyorum ellerinizden. Her birinize akıl ve ruh sağlığıyla dolu bir yaşam diliyorum. Allah bu şekilde bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.