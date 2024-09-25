25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Salı akşamının birincisi değişmedi! Bir Gece Masalı yine zirvede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:52
ABONE OL
Salı akşamının birincisi değişmedi! Bir Gece Masalı yine zirvede

Geçtiğimiz akşam (24 Eylül Salı) atv ekranlarında dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “Tüm Kişiler” kategorisinin çok izlenen yapımı oldu. Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör