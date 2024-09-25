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Kuruluş Osman yeni sezon 2 Ekim Çarşamba akşamı atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 13:46
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Kuruluş Osman yeni sezon 2 Ekim Çarşamba akşamı atv’de!

Türkiye'de yayınlandığı beş sezonda da reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı 110 ülkesinde iki milyar izleyiciye ulaşan fenomen dizi 'Kuruluş Osman' 6. sezonuyla 2 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de atv ekranlarında olacak.

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