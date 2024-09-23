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Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 12:20
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Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser!

atv ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı. Gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sosyal medya gündemine girdi.

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