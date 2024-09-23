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Bir Gece Masalı’na yeni isim! Usta oyuncu Cezmi Baskın diziye dahil oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 16:48
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Bir Gece Masalı’na yeni isim! Usta oyuncu Cezmi Baskın diziye dahil oldu!

Salı akşamlarına damgasına vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını ise NGM'nin üstlendiği atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'na sevilen oyuncu Cezmi Baskın katıldı.

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