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Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı: Mahir Canfeza'yı kaçırıyor! 'Ok yaydan çıktı bir kere'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:10 Güncelleme: 11.09.2024 11:11
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Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı: Mahir Canfeza’yı kaçırıyor! ’Ok yaydan çıktı bir kere’

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde olduğu ve büyük ilgi gören "Bir Gece Masalı" dizisi, ikinci bölümüyle ekrana geldi. Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı. İzleyiciler, gelecek hafta neler olacağını büyük bir merakla bekliyor. İşte Bir Gece Masalı 3. bölüm 1. fragman...

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