11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri 2'ye katladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:23
ABONE OL
Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri 2’ye katladı!

Geçtiğimiz akşam (10 Eylül Salı) atv ekranlarında ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “tüm kategorilerde” dün akşamın çok izlenen yapımı oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör