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Masterchef yedeklerden ana kadroya kim geldi? MasterChef Bera Altaş kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:23 Güncelleme: 10.09.2024 11:27
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Masterchef yedeklerden ana kadroya kim geldi? MasterChef Bera Altaş kimdir?

MasterChef'te ana kadroya kimin girdiği 9 Eylül Pazartesi akşamı belli oldu. Yedek yarışmacılar son kez dün akşam ana kadroya seçilebilmek için önlük giydi. Milli maç nedeniyle yayın akışını değiştiren MasterChef'te ana kadro seçimi tek etaplı oyun olarak oynandı. İşte yedeklerden ana kadroya giren isim...

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