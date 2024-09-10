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Alan’da yarı final heyecanı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 16:06
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Alan’da yarı final heyecanı!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi... Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

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