Türkiye Müge Anlı’yı İzledi! Reytinglerde yine zirvede
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Salı gününün birincisi oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Haziran Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %4,12 izlenme oranı ve %33,35 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
SEVİL ÇETİNKAYA'YA NE OLDU?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 4 Mayıs 2024 tarihinde annesini ziyaret ettikten sonra kaybolan üç çocuk annesi Sevil Çetinkaya'nın akıbeti hala belirsizliğini koruyor.
50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya'ya 4 Mayıs'tan beri ulaşılamıyor. Onu aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Fransa'dan Türkiye'ye gelen Sevil Hanım'ın Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki annesini, yanında İsmail adında bir erkek arkadaşıyla ziyaret ettiği, ardından kayıplara karıştığı öğrenildi.
Sevil Çetinkaya'nın sevgilisi İsmail Gezer'le Didim'de olan 5 milyon TL değerindeki evini sattığı da bilgiler arasında.
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