Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma! "Milyoner Aile" çok yakında ATV'de

Yarışmaya Türkiye'nin her ilinden katılabilirsiniz. Her bölümde 4 aileden biri, 500 Bin TL ödül kazanacak ve ödülleri katlanarak milyonlara ulaşacak. Hem de hiç kayıpsız… Kaybetmenin olmadığı Milyoner Aile'de sonuncu olup, elenseniz bile kasanızdaki biriken ödülle yarıştan ayrılacaksınız. "Milyoner Aile" de dört muhteşem aile 4'er kişilik ekipler halinde yarışacak. İstediğiniz akrabanızla katılacağınız takımınızla MİLYONER olmak artık çok kolay!

MİLYONLARI NASIL MI KAZANACAKSINIZ? NE KADAR DİKKATLİSİNİZ?

Yapmanız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video sorularını ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Hepsi sadece bu kadar! Sadece 14 soru, her bölüm 500 bin TL, biriken milyonlar, kaybetmek yok!