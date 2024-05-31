Müge Anlı canlı yayın izle! 31 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mayıs 2024 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
31 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
37 gündür göremediği 18 yaşındaki kızı Lamia Sayınkarakaya'nın 47 yaşındaki bir adam tarafından alıkonduğunu söyleyen anne Naile Sayınkarakaya, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
47 yaşındaki adamın kızını zorla tuttuğunu iddia eden anne Naile Sayınkarakaya, canlı yayında Lamia'ya kavuştu. Tüm ısrarlara rağmen ailesine dönmek istemeyen 18 yaşındaki genç kızın annesinin feryadı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.
Ailesine geri dönmeyeceğini söyleyen Lamia, programında son bölümünde fikrini değiştirdiğini söyledi. Ailesine geri dönmeyi kabul eden genç kız, Murat ve yengesi hakkında anlattıklarıyla herkesi şok etti.
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