Müge Anlı canlı yayın izle! 31 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

37 gündür göremediği 18 yaşındaki kızı Lamia Sayınkarakaya'nın 47 yaşındaki bir adam tarafından alıkonduğunu söyleyen anne Naile Sayınkarakaya, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

47 yaşındaki adamın kızını zorla tuttuğunu iddia eden anne Naile Sayınkarakaya, canlı yayında Lamia'ya kavuştu. Tüm ısrarlara rağmen ailesine dönmek istemeyen 18 yaşındaki genç kızın annesinin feryadı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.

Ailesine geri dönmeyeceğini söyleyen Lamia, programında son bölümünde fikrini değiştirdiğini söyledi. Ailesine geri dönmeyi kabul eden genç kız, Murat ve yengesi hakkında anlattıklarıyla herkesi şok etti.