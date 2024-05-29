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Gelinim Mutfakta 29 Mayıs çeyrek altını kim kazandı? Toplam puan durumu ve günün birincisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Gelinim Mutfakta 29 Mayıs çeyrek altını kim kazandı? Toplam puan durumu ve günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 29 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyeciler bugünkü programda hangi gelinin birinci olduğu sorguluyor. Gelinim Mutfakta 29 Mayıs kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 29 MAYIS 2024

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 MAYIS 2024

Bugün, Zeynep'in tatlısının yanması ve Damla'nın şerbet ölçülerini hatalı yapması nedeniyle her ikisi de eksi 2 ceza puanı aldı. Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen, tarifi en iyi yapan ve çeyrek altının sahibi olan yine Damla oldu.

PUAN DURUMU

DAMLA- 22

KIYMET- 10

GAMZE- 7

ZEYNEP- 3

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