Gelinim Mutfakta 29 Mayıs çeyrek altını kim kazandı? Toplam puan durumu ve günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 MAYIS 2024

Bugün, Zeynep'in tatlısının yanması ve Damla'nın şerbet ölçülerini hatalı yapması nedeniyle her ikisi de eksi 2 ceza puanı aldı. Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen, tarifi en iyi yapan ve çeyrek altının sahibi olan yine Damla oldu.

PUAN DURUMU

DAMLA- 22

KIYMET- 10

GAMZE- 7

ZEYNEP- 3