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Kardeşlerim 131. bölümde neler olacak? Ataman Koleji’nde mezuniyet heyecanı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Kardeşlerim 131. bölümde neler olacak? Ataman Koleji’nde mezuniyet heyecanı...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Peki mezuniyet heyecanının yaşandığı Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Uçurumdan düşmesine ramak kalan Cansu'nun durumu, Aybike ve Sarp başta olmak üzere, tüm ailesini endişelendirir.

Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder.

Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir. Üst üste yaşadığı sıkıntılar, Ayten'i hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda bırakır.

Bir eğitim yılını daha geride bırakan Ataman Koleji'nde tüm çocuklar, mezuniyet heyecanını yaşarlar. Kooperatifçilerle ilgili birtakım gerçekleri öğrenip harekete geçen Ömer, hayatının en önemli günlerinden birinde, beklenmedik bir durumun içine düşer.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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