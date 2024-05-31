Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...