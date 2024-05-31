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Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

(31 MAYIS 2024)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ÇEYREK ALTIN KAZANDI?

Günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 10 bileziği kazanan gelin belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

KİM ELENDİ?

PUAN DURUMU

Bu hafta en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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